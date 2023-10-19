توظيف مالي لمبلغ 30,9 مليار درهم من فائض الخزينة

أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس، ثلاث عمليات توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 30,9 مليار درهم.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بتوظيف أول عن طريق إعادة الشراء، يهم مبلغ 30 مليار درهم، لمدة سبعة أيام وبسعر فائدة متوسط قدره 3,02 في المائة.

وأبرز المصدر ذاته أن التوظيف الثاني، عن طريق إعادة الشراء، يهم مبلغ 700 مليون درهم، لمدة يوم واحد، وبسعر فائدة متوسط قدره 2,51 في المائة.

أما التوظيف الثالث، على بياض، فيهم مبلغ 200 مليون درهم، لمدة يوم واحد وبسعر فائدة متوسط قدره 3 في المائة.

(و م ع)

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