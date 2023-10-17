أقراص الهلوسة تطيح بشخصين بطنجة

اعتقل أمن طنجة، اليوم الثلاثاء، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، شخصين، يبلغان من العمر 49 و33 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيهما بالمنطقة المدارية “كزناية”، وهما في حالة تلبس، فيما أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 1879 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”، وعلى مبلغ مالي.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهما يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، صادرة من أمن البيضاء وفاس، للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة.

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