تفاصيل اجتياح سيارة أجرة لبوابة البرلمان بالرباط

ضبط أمن الرباط، اليوم الثلاثاء، شخصا في حالة غير طبيعية، يشتبه في ارتكابه حادثة سير مع إلحاق خسائر مادية بالبوابة الخارجية للبرلمان، استخدام سيارة أجرة مملوكة لوالدته.

وحسب البحث الأولي، تولى المشتبه فيه سيارة أجرة تحمل مأذونية مملوكة لوالدته، عندما انحرفت به على مستوى ساحة البريد بالرباط.

وحسب البحث كذلك، فإن المعني بالأمر كان في حالة غير طبيعية، بسبب شبهة تعاطي مواد وعقاقير يجري التحقق من طبيعتها، كما سبق له الخضوع في عدة مناسبات للاستشفاء، بمؤسسات عمومية متخصصة في الطب النفسي والعقلي.

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