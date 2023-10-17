أمطار وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من الأقاليم

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن أمطارا قوية وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار مرتقبة من الخميس إلى الجمعة بعدد من أقاليم المملكة. وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا قوية (من 30 إلى 45 ملم) مرتقبة من الساعة السادسة مساء من يوم الخميس إلى الساعة الثالثة صباحا من يوم الجمعة، بأقاليم العرائش، والفحص-أنجرة، وطنجة-أصيلة، وتطوان، والمضيق-الفنيدق، ووزان وشفشاون.

كما تتوقع المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار (من 80 إلى 95 كلم/س) بعد غد الخميس من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا، بأقاليم تطوان، والمضيق-الفنيدق، والفحص-أنجرة، والعرائش وطنجة-أصيلة وشفشاون والحسيمة.

ويتوقع أيضا هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار (من 70 إلى 75 كلم/س)، من الساعة الثانية عشرة زوالا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا من يوم الخميس، بأقاليم القنيطرة، وسيدي سليمان، وسيدي قاسم، وسلا، والرباط، وتمارة-الصخيرات، والمحمدية، وبن سليمان، والنواصر، ومديونة، وسيدي بنور، والجديدة، والدار البيضاء، وبرشيد، وآسفي، والخميسات، والناظور، وبركان، ودريوش، والحاجب، ومولاي يعقوب، وتازة، وفاس، وإفران، وصفرو، وتاونات، ومكناس وخيفرة.

(و م ع)

إقرأ أيضا: