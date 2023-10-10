البيضاء تحتضن المنتدى الوطني للديكور الداخلي

من المنتظر أن تحتضن البيضاء يومي السبت والأحد المقبلين (14 و15 أكتوبر الجاري)، المنتدى الوطني للديكور الداخلي في دورته الأولى.

وينظم هذا الحدث من طرف العواد للعمارة والهندسة بقاعة “سفير” التابعة لفندق BH شارع زليخة الناصيري، طريق بوسكورة الدار البيضاء، وسيجمع هذا الحدث الفريد من نوعه عدد من عشاق التصاميم والديكور.

وسيسلط الضوء على أحدث الاتجاهات والصيحات في مجال التصميم والديكور الداخلي.

ومن المرتقب أن يجمع الملتقى الوطني للديكور الداخلي، الذي يعتبر المعرض المرجعي في هذا المجال بالمغرب، بين المنتجات العصرية وأكثر المواهب والأفكار ابتكارا على الإطلاق والمنتجات العصرية.

كما ستكون الفرصة متاحة أمام المشاركين خلال يومي هذا الحدث لاكتشاف عدد من الأجنحة وأوراش العمل التي سينشطها خبراء مرموقون في مجال الديكور.

وسينشط ورشات هذا الملتقى المهم أسماء مشهور في مجال الديكور، سيتبادلون معارفهم وخبراتهم مع المشاركين لمنحهم يفرصة فريدة للتعلم والإبتكار.

كما سيوفر هذا المنتدى أيضا رؤية إستراتيجية الشركات العاملة في هذا القطاع، عبر إتاحة الفرصة أمام العارضين لعرض منتجاتهم وخدماتهم المبتكرة أمام جمهور مستهدف ومتفاعل. وهي فرصة مثالية لإبراز خبرتهم ومهارتهم في مجال الديكور الداخلي.

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