توقيف بيدوفيل بطنجة متلبسا

فتحت فرقة الشرطة القضائية ببين مكادة بطنجة، تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة، أمس الأربعاء، بخصوص شخص يبلغ من العمر 40 سنة، يشتبه في تورطه في هتك عرض قاصر.

وحسب التحقيقات الأولى، فإن المعني بالأمر يملك محلا لبيع الأعشاب، استدرج الضحية إلى شقته بغرض استغلاله جنسيا، قبل أن يتدخل بعض المواطنين الذين أشعروا رجال الأمن.

ويبلغ القاصر من العمر 13 سنة، وقد تم عرضه على الخبرة الطبية.

وتم إيداع المشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة.

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