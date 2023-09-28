عملية أمنية ناجحة … توقيف 6 أشخاص وحجز أطنان من المخدرات

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من اعتقال ستة أشخاص، بالمحمدية والجديدة، أول أمس الثلاثاء، وأمس الأربعاء، للاشتباه في تورطهم في شبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.

وتم خلال هذه العملية، حجز 11 طن و568 كيلوغرام من مخدر الشيرا، كما تم حجز شحنة أولية بالطريق السيار بين بوزنيقة والمحمدية، بلغ وزنها أربعة أطنان و168 كيلوغرام، وتوقيف سائق مركبة ومرافقه بمدخل القصر الكبير.

وكشفت الأبحاث امتدادات لهذه الشبكة الإجرامية بدوار المهارزة بالبئر الجديد، وتم هناك اعتقال أربعة أشخاص وحجز سبعة أطنان و400 كيلوغرام، وزورقين وثلاث محركات بحرية و107 حاويات بلاستيكية معبأة بالمحروقات وخمس مركبات، و11 مضخة هوائية.

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