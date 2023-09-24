الملك يهنئ رئيس جمهورية غينيا بيساو بعيد بلاده الوطني

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أومارو سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب الملك في هذه البرقية، عن أحر تهانئه، مقرونة بمتمنياته لشعب غينيا بيساو باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية الملك “كما أغتنم هذه المناسبة لأشيد بعلاقات الصداقة والأخوة الممتازة التي تجمع بين بلدينا، مجددا لفخامتكم حرصي الراسخ على العمل، سويا معكم، من أجل تعاون ثنائي مثمر يعود بالنفع العميم على شعبينا وعلى قارتنا”.

(و م ع)

إقرأ أيضا: