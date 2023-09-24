عامل شفشاون يتفقد الأشغال النهائية لمشاريع بالمدينة

قام “محمد علمي ودان” عامل إقليم شفشاون، بزيارة تفقدية للأشغال النهائية لمشروع بناء مركب تجاري ومرآب للسيارات بأربعة طوابق بمنطقة راس الماء السياحية بشفشاون، وكذا ملعب لكرة القدم وحديقة ألعاب للأطفال بالمكان نفسه.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن مرآب السيارات المذكور يصنف ضمن “الجيل الجديد للمرائب، وهو الأول من نوعه في جهة طنجة تطوان الحسيمة”، إذ يتوفر على “تجهيزات إلكترونية متقدمة من شأنها تسهيل استعماله من طرف المرتفقين، كما أن تسييره سيتم بطريقة حديثة”.

بالإضافة إلى أن هذا المرآب سيحل مشكل مواقف السيارات بمدينة شفشاون، التي تعاني مشكلا كبيرا، يتفاقم خلال الفترات التي تعرف فيها المدينة ازدحاما كبيرا.

ومن المنتظر أن يفتح هذا المرآب أبوابه أمام أصحاب السيارات

خلال الأيام القادمة.



يوسف الجوهري (تطوان)

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