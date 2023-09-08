أمن القنيطرة يطيح بعشريني خرب سيارات مواطنين بالشارع العام

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، زوال اليوم (الجمعة)، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني، أن المشتبه قد أقدم على استعمال سلاح أبيض في إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المتوقفة بالشارع العام بحي الإسماعيلية بالقنيطرة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وأكد المصدر ذاته إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

يسرى عويفي

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