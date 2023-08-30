أمن سلا يوقف مخرب سيارة الشرطة

تفاعلت مصالح الأمن الإقليمي بسلا، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة زوال اليوم (الأربعاء)، يظهر قيام شخص في حالة غير طبيعية بإلحاق خسائر مادية بسيارة للشرطة متوقفة بالشارع العام بحي الانبعاث بنفس المدينة.

وحسب مصادر أمنية، أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الشرطة بالأمن الإقليمي بسلا، أمس الثلاثاء، بعدما أقدم المشتبه فيه، الذي تبدو عليه علامات الخلل العقلي، بإحداث الفوضى بالشارع العام وإلحاق خسائر مادية بسيارة للأمن الوطني كانت متوقفة أمام مقر دائرة للشرطة.

وأضاف المصدر ذاته أن التدخل الفوري لعناصر الشرطة أسفر عن توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم إيداعه بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بأمر من النيابة العامة المختصة، بعدما أوضحت الأبحاث المنجزة في هذه القضية أنه يعاني من خلل عقلي.

يسرى عويفي

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