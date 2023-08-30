أرباب المقاهي والمطاعم يطعنون في ذعائر صندوق الضمان الاجتماعي لدى أخنوش

بعثت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، ملتمسا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لإلغاء ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المترتبة على المهنيين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ودعت الجامعة نفسها بإدراج الملتمس بجدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس الإداري، بعد توصل عدد كبير من المهنيين المغاربة، في مختلف ربوع المملكة، بذعائر كبيرة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تفوق قدرتهم، حسب ما جاء في الملتمس.

وذكرت الجامعة في ملتمسها، أنه تم الحجز على الأصول التجارية لعدد كبير من المهنيين، ما أدى إلى إنهاء نشاط عدد منهم.

وأوضحت الرسالة ذاتها، أن عملية المراقبة التي قام بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للمقاهي والمطاعم مباشرة بعد رفع الحجر الصحي، لم يأخذ فيها المراقبون بعين الاعتبار القرارات الحكومية المتخذة في 2020 و2021، حيث رفضوا كل التصريحات التي صرح بها المهنيون والتي تتناسب مع القرارات الحكومية للحد من انتشار الجائحة خاصة قرار الإغلاق المبكر، وتم إجبار المهنيين على التصريح بكامل ساعات العمل، في وقت أن العمل كان خلال هذه الفترة لساعات محدودة فقط، امتثالا لقرارات الإغلاق المبكر.

وشددت الرسالة أن المراقبون أنفسهم لم يعيروا اهتماما للوثائق المقدمة لهم من طرف المهنيين، بمبرر أن التصريحات التي أدلى بها الأجير هي الأساس.

(ي.ع)

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