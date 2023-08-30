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بورصة البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع التراجع
استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الأربعاء على وقع التراجع.
وانخفض مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، بنسبة 0,05% ( 11.893,95 نقطة).
كما سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تراجعا بنسبة 0,05% إلى 961,79 نقطة.
بالمقابل زاد MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0,12%، مستقرا بذلك عند 894,77 نقطة.
كما ارتفع “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ب 0,16% إلى 957,08 نقطة.
وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الثلاثاء على ربح بنسبة 0,31%.
(و م ع)