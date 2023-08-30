فرنسا تدين الانقلاب العسكري الجاري في الغابون

أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران الأربعاء أن باريس “تدين الانقلاب العسكري الجاري حاليا” في الغابون مشيرا الى أن فرنسا “تراقب بانتباه شديد تطورات الوضع”.

وقال فيران خلال مؤتمر صحافي في ختام اجتماع مجلس الوزراء إن باريس “تؤكد مجددا رغبتها بان يتم احترام نتيجة الانتخابات حينما تعرف”.

وأعلن عسكريون الأربعاء “إنهاء النظام القائم” في الغابون بعيد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية السبت التي كرست فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.

ووضع رئيس الغابون “قيد الإقامة الجبرية” محاطا بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة “الخيانة العظمى”، على ما أعلن الأربعاء العسكريون الذين قاموا بانقلاب صباحا.

وفور إعلان فوز بونغو رسميا بحصوله على 64,27 % من الأصوات ليل الثلاثاء الأربعاء، ظهرت مجموعة تضم نحو 12 عسكريا عبر شاشة محطة “غابون 24” من القصر الرئاسي.

وأعلن أحد العسكريين وهو كولونيل في الجيش في بيان بث بعد ذلك عبر القناة الأولى في التلفزيون الغابوني “نحن قوات الدفاع والأمن المجتمعة ضمن لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات قررنا باسم الشعب الغابوني الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم”.

وأوضح “لهذه الغاية، ألغيت الانتخابات العامة التي جرت في 26 غشا 2023 فضلا عن نتائجها”.

(أ ف ب)

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