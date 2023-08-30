أمن مكناس يطيح بمبحوث عنه من قبل أنتربول

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم (الأربعاء)، من توقيف مغربي مقيم بفرنسا، يبلغ من العمر 57 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبص صادر عن السلطات القضائية الفرنسية لتورطه في ارتكاب جريمة قتل عمد بفرنسا، كما يشتبه في تورطه في التهديد

بارتكاب جريمة مماثلة بالمغرب.

وعلمت “الصباح” أن توقيف المشتبه فيه جرى خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمدينة “ويسلان” ضواحي مكناس، بعد أن أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة قتل عمد استهدفت مغربيا مقيما بفرنسا بتاريخ 20 غشت الجاري.

وأظهرت الأبحاث أيضا، وفق المصدر ذاته، تورط المشتبه به في التهديد بارتكاب تصفية جسدية في حق زوجته وأبنائه المقيمين بالخارج والمتواجدين حاليا بالمغرب، حيث جرى إخضاعهم لعملية حماية أمنية من قبل مصالح الأمن الوطني، قبل أن يتأتى توقيف المشتبه فيه يومه الأربعاء، وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

يسرى عويفي

إقرأ أيضا: