النصب والاحتيال يطيحان بموظف سام مزور

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم السبت، من توقيف شخص بالبيضاء، يشتبه في تورطه في انتحال صفة ينظمها القانون لتضليل الضحايا وتعريضهم للنصب والاحتيال.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني، أن المشتبه فيه قام بالتواصل مع ضحاياه في مؤسسات ومرافق خدماتية، منتحلا صفة مسؤول سامي، لتعريضهم للنصب ومطالبتهم بإسداء خدمات أو تحصيل منافع بشكل تدليسي.

وتابع المصدر ذاته أن إجراءات البحث أوضحت أن المشتبه فيه يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال، كما تبين أنه موضوع بحث كذلك من أجل إصدار شيكات بدون رصيد بقيمة مالية مهمة، ليتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكابه هذه الأفعال الإجرامية.

يسرى عويفي

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