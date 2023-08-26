أمن مولاي رشيد يوقف مسلحا خرب سيارات مواطنين

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بالبيضاء، صباح اليوم (السبت)، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وذكر مصدر أمني مأذون أن مصالح الشرطة بالبيضاء توصلت بإشعار حول تورط شخص يحوز سكينا في إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المتوقفة بالشارع العام، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويته وتوقيفه وهو في حالة تخدير متقدمة.

وأكد المصدر ذاته إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

يسرى عويفي

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