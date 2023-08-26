سرقة وتخريب منشآت عمومية يطيحان بثلاثيني في فاس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن فاس، صباح اليوم السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتعييب منشآت ذات منفعة عامة والسرقة باستعمال الكسر.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني أن المشتبه فيه كان قد انتحل صفة مستخدم بالشركة المكلفة بصيانة شبكة الربط بالكهرباء بفاس، ليقوم بارتكاب أفعال إجرامية تتمثل في تعييب منشآت عمومية وسرقة مجموعة من الأسلاك الكهربائية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويته وتوقيفه.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن

إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

يسرى عويفي

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