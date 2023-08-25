تفكيك شبكة للحريك بإنزكان

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن أكادير، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم (الجمعة)، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و43 سنة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني أن توقيف المشتبه فيهم تم على مستوى المحطة الطرقية بإنزكان، وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير الشرعية لفائدة ثمانية مرشحين، حيث تم ضبطهم على متن حافلة لنقل المسافرين كانت متجهة لإحدى مدن جنوب المملكة، على أساس تهجيرهم سرا عبر المسالك البحرية.

وأكد المصدر ذاته الاحتفاظ بمنظمي الهجرة غير الشرعية وباقي المرشحين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة امتداداتها وارتباطاتها المحتملة.

يسرى عويفي

إقرأ أيضا: