تتويج 300 مستفيدة من خدمات “مركز دارنا” بالبيضاء

جرى أمس الأربعاء حفل تتويج نحو 300 مستفيدة من خدمات “مركز دارنا” التابع للنفوذ الترابي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان ( الدار البيضاء ) برسم سنة 2022-2023 ، وذلك بهدف مساعدتهن على تخطي أوضاعهن الصعبة وإدماجهن في سوق الشغل حفاظا على كرامتهن.

وقد أشرف شكيب بلقايد عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان على تسليم شواهد التخرج على عينة من هؤلاء المستفيدات اللواتي اجتزن سلسلة من التكوينات المكثفة في مختلف المجالات، وذلك في إطار المشاريع المستهدفة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بشراكة وبتعاون مع باقي الشركاء.

وهمت هذه التكوينات أساسا كل من ورشات “الأعشاب والزيوت”، و”صناعة المجوهرات والأكسسوارات”، و”الحلاقة المهنية”، و” الخياطة العليا التقليدية”، و” فن الطباعة والإشهار -الرقمية والحرارية”، و”الحجامة والتدليك بالزيوت الطبيعية”، و”الطرز على الحاسوب”، و”الحضانة”.

وبالمناسبة أوضحت رقية بودين رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، في تصريح للقناة الإخبارية M24 التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ” المركز الاجتماعي دارنا للنساء في وضعية صعبة” رأى النور خلال أزمة “كوفيد 19” العالمية، حيث إنه في إطار التدابير الاحترازية التي أقرتها الحكومة تنفيذا لتعليمات للملك محمد السادس، تم استقبال العديد من الأشخاص بدون مأوى لحمايتهم من تداعيات هذه الأزمة الصحية.

وعلى إثر ذلك – تضيف المتحدثة – تم التأهيل والتجهيز الشامل لهذا المركز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل استقبال وتكوين هذه الفئة، المكونة أساسا من الفتيات والنساء المتخلى عنهن أو الأمهات العازبات، وذلك من أجل تأمين استقلاليتهن وإعادة إدماجهن ضمن باقي مكونات المجتمع اجتماعيا واقتصاديا.

وأشارت إلى أن هذا المركز يوفر تكويناته المتنوعة بشراكة مع كل من “جمعية مفتاح وحلول” صاحبة المشروع، والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية الفداء مرس السلطان في إطار الفرصة الثانية الجيل الجديد، وكذا مع مندوبية التعاون الوطني على مستوى العمالة.

وأضافت أن المستفيدات من هذه التكوينات يتم إدماجهن في سوق الشغل عبر منصات الشباب، أو تأطيرهن في ظل تعاونيات بتمويلات تقدم في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب)، ذلك إسهاما في دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وفي السياق ذاته، أفادت أنه لصعوبة الحصول على وعاء عقاري بالنفوذ الترابي لعمالة الفداء مرس السلطان، فقد قامت جمعية” مفتاح وحلول”، في أول تجربة محلية من نوعها، بخلق فضاء لاحتضان التعاونيات المحدثة برسم السنة الجارية من أجل التأطير والمواكبة بشكل مؤقت في أفق تأمين استقلاليتها وضمان استمراريتها.

وخلصت إلى أن المركز، منذ نشأته سنة 2020 حتى الآن، ساهم في تكوين أزيد من 500 من المستفيدات، علما أن طاقته الاستيعابية تقدر بنحو 150 مستفيدة من هذه التكوينات التي تقدم لفترات متفاوتة تراعى فيها مؤهلات كل مستفيدة على حدة.

من جانبها، أكدت سميرة البقالي الرئيسة الشرفية ومؤسسة جمعية مفتاح وحلول، في تصريح مماثل، على الدور الذي تضطلع به مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في النهوض بوضعية الأشخاص في وضعية هشة، وذلك من أجل بناء مجتمع متماسك وسليم، مذكرة أن حصيلة اليوم هي ثمرة من ثمار هذا الورش الملكي الهام.

كما أشادت بالمجهودات المكثفة المبذولة من قبل كافة شركاء الجمعية بما في ذلك وزارة الداخلية والسلطة القضائية والسلطة المحلية وأسرة التعليم وكذا السلطة الرابعة، حيث ساهموا جميعا في إخراج هؤلاء الفتيات من أوضاعهن المزرية، وعلى إثر ذلك تلقت المستفيدات سلسلة من الخدمات تتمثل أساسا في عمليات التشخيص للحالة والاستماع والتوجيه والمواكبة النفسية والتكوين قبل وبعد الإدماج.

واستنادا لمعطيات العمالة المتعلقة بتمويلات مشروع ” المركز الاجتماعي دارنا”، فإن كلفة التجهيز بلغت ما قيمته مليوني درهم، تنضاف إليها 500 ألف درهم لاقتناء وسيلة للنقل ووسائل عامة للتكوين، و544 ألفا و820 درهما كتكلفة للخدمات المتنوعة. أما مبلغ الدعم المخصص لسنة 2023 فقد حدد غلافه المالي في 200 ألف درهم.

(و م ع)

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