بورصة الدار البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الارتفاع

استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الخميس على وقع الارتفاع.

وربح مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، 0,02% ( 11.866,14 نقطة).

من جهته، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,09% إلى 961,42 نقطة.

وتعزز MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0,26%، مستقرا بذلك عند 889,38 نقطة.

بالمقابل تراجع “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0,27% إلى 958,25 نقطة.

على مستوى القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من قبل مناجم (+2,62 /1.880 درهما)، وأفريك للصناعات (+2,53% / 358,95 درهما)، وإقامات دار السعادة (+1,19% / 17 درهما)، وكولورادو (+1,15% / 44 درهما)، وسوديب مارسا المغرب (+0,54% / 268,95 درهما).

بالمقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من لدن لوسيور كريستال (-3,1% / 250 درهما)، وستروك للصناعة (-2,3% / 34 درهما)، وأطلنطا سند (-1,64% / 120 درهما)، وأراضي كابيتال (-1,54% / 443 درهما)، والنقل (-1,38% / 32,05 درهما).

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الأربعاء على وقع خسارة بنسبة 0,24%.

(و م ع)

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