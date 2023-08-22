حجز 4490 قرصا مهلوسا و900 غرام من الكوكايين بالبيضاء وآسفي

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالبيضاء وأسفي، ليلة أمس الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء 21 و22 غشت الجاري، من حجز 4490 قرص مهلوس و900 غرام من مخدر الكوكايين، وتوقيف شخصين يبلغان من العمر 26 و37 سنة، يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وعلمت “الصباح”، من مصدر أمني، أن تنفيذ هاتين العمليتين الأمنيتين تم بشكل منفصل بأسفي والبيضاء، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث أسفرت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة عن حجز 4490 قرص مخدر من نوع إكستازي وريفوتريل، علاوة على 900 غرام من الكوكايين ومبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات ترويج المخدرات.

وأظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهما، وفق المصدر ذاته، أن أحدهما يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالسرقة باستعمال الخطف وبارتكاب اعتداءات جنسية.

وتم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، وتوقيف باقي المتورطين المشاركين في ارتكابها.

يسرى عويفي

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