تدشين وإعطاء انطلاقة إنجاز مشاريع تنموية بطرفاية

جرى، مؤخرا، تدشين وإعطاء انطلاقة العديد من المشاريع التنموية بإقليم طرفاية، بمناسبة تخليد الذكرى الرابعة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه.

وهكذا، قام عامل الإقليم، محمد حميم، رفقة عدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية، بتدشين وإعطاء انطلاقة عدد من المشاريع المبرمجة بمدينة طرفاية والجماعات القروية الطاح وأخفنير والدورة وامكريو.

ففي مدينة طرفاية، قام حميم والوفد المرافق له بزيارة لورش إنجاز محطة للمحول الكهربائي 60/22 ك.ف، الذي بلغت نسبة إنجازه 95 في المئة.

ويهدف هذا المشروع، الذي تطلب إنجازه اعتمادا ماليا قدره 17 مليون و800 ألف درهم، والذي يرتقب تشغيله نهاية السنة الجارية، إلى ضمان ربط إقليم طرفاية بالشبكة الوطنية للكهرباء ذات الجهد العالي، عبر محولين بجهد 20 ميغاواط لكل منهما، قادرة على مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء وتوفير خدمات في هذا المجال للمشاريع الاستثمارية الجديدة.

كما تم إعطاء انطلاقة المشروع المتعلق بتقوية وتهيئة شبكة الجهد العالي والجهد المنخفض بمدينة طرفاية، والذي خصص لإنجازه اعتماد مالي يصل إلى 4 ملايين و600 ألف درهم.

ويهم هذا المشروع إنشاء شبكة للجهد المنخفض على طول يمتد لحوالي 16 كلم، وشبكة ذات جهد متوسط تحت أرضي (1.5 كم)، وكذا بناء محطة لمحول بجهد 22 ك.ف، وبقدرة 400 كيلوفولط أمبير.

وفي بنفس المدينة، دشن عامل الإقليم والوفد المرافق له وحدة لإنتاج وتثمين الكسكس الذي يتم إعداده من حبوب متنوعة ومختلفة، والذي ستستفيد منه 54 امرأة في اطار إتحاد تعاونيات.

ويهدف هذا المشروع، الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 160 طنا سنويا، والذي رصد له مبلغ قدره 3 ملايين و780 ألف درهم، إلى تسليط الضوء على القدرات المعرفية للساكنة المحلية، وتحسين ظروف ومستوى عيش النساء، وتقوية قدراتهن ودعم تسويق منتجاتهن.

وفي جماعة أخفنير، زار حميم والوفد المرافق له ورش تهيئة المركز الصحي القروي 1 أخفنير (2.68 مليون درهم)، الذي يروم الرفع من جودة الخدمات المقدمة بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية.

بعد ذلك أعطى، أعطى عامل الإقليم والوفد المرافق له انطلاقة أشغال تهيئة شبكة للجهد المنخفض وسط الجماعة على طول 15 كلم.

ويهدف هذا المشروع، الذي تطلب إنجازه اعتمادا ماليا بلغ 2.8 مليون درهم، إلى تحسين جودة الخدمات وضمان التزويد بالكهرباء.

وفي جماعة أمكريو، تم وضع الحجر الأساس لإنجاز مركز متعدد الاختصاصات لفائدة النساء في وضعية هشاشة على مستوى قرية الصيد، بكلفة مالية تقدر بمليون و350 ألف درهم. ويندرج هذا المشروع، الذي سيتم إنجازه من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بطرفاية، على مساحة إجمالية تفوق 292 متر مربع، في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.

وبجماعة الطاح، تم وضع الحجر الأساس لبناء أربع وحدات للتعليم الأولي (1.5 مليون درهم) في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، كما تم إعطاء إنطلاقة أشغال تهيئة ساحة الطاح.

وبنفس الجماعة، زار حميم والوفد المرافق له مشروع تهيئة المركز الصحي القروي 1 الطاح (2.59 مليون درهم)، وورش تأهيل المركز الصحي لأمكريو (2.35 مليون درهم).

كما اطلع الوفد على مشروع إحداث خط كهربائي يربط شبكتي الجهد المتوسط لجماعتي الطاح والدورة، بهدف الرفع من جودة الخدمات وضمان التزويد بالطاقة الكهربائية.

وتطلب هذا المشروع، الذي ينجزه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب/قطاع الكهرباء، اعتمادا ماليا بلغ 10 ملايين درهم.

ويتكون هذا المشروع، الذي ستنتهي أشغال إنجازه في أكتوبر 2023، من شبكة للجهد المتوسط بطول 35 كلم، وشبكة للجهد المتوسط تحت أرضي بطول 4.5 كلم.

وبجماعة الدورة، أعطى عامل الإقليم والوفد المرافق له، انطلاقة مشروع تهيئة مركز جماعة الدورة (18 مليون درهم)، ومشروع تأهيل تجزئة “ديار الدورة”، بالإضافة إلى بناء محلات تجارية (554.700 درهم).

(و م ع)

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