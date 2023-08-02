كأس الملك سلمان … الوداد يودع المنافسات

ودع الوداد الرياضي منافسات كأس الملك سلمان لكرة القدم من دور المجموعات، عقب انهزامه أمام الهلال السعودي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما ،اليوم الأربعاء، برسم الجولة الثالثة للمجموعة الثانية. وسجل هدف الوداد الرياضي سيف الدين بوهرة (د 64)، فيما وقع هدفي الهلال السعودي سيرجي ميلينيكوفيتش سافيتش (د 41) وروبين نيفيز (د 66). وكان الوداد قد تعادل في الجولة الأولى مع السد القطري بدون أهداف، ومع الأهلي الليبي بهدف لمثله في الجولة الثانية. وتصدر السد القطري المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، متقدما على الهلال السعودي (4 نقاط) والوداد الرياضي والأهلي الليبي (برصيد نقطتين).

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