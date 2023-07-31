توقيف المتهم بقتل شاب في مطعم بالبيضاء

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء بتنسيق ميداني مع نظيرتها بالعيون، زوال اليوم (الاثنين) من توقيف المشتبه فيه الرئيسي المتورط في قضية الإيذاء والتسبب بشكل عمدي أحد الأشخاص بواسطة سيارة، ما نجم عنه وفاة الضحية وإصابة مرافقه بجروح.

وحسب ما ذكرته المديرية العالمة للأمن الوطني في بلاغ لها، توصلت “الصباح” بنسخة منه، فإن الفريق المكلف بالبحث من تحديد مكان المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه بالعيون بعدما كان قد لاذ بالفرار مباشرة بعد ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية بمرآب للسيارات تابع لمطعم للوجبات السريعة بمنطقة عين الذئاب بالبيضاء.

وكانت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الشرطة القضائية مدعومة بتقني الشرطة العلمية والتقنية قد مكنت بشكل أولي من تحديد مكان السيارة المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة وحجزها بالبيضاء، قبل أن تقود الأبحاث المتواصلة إلى توقيف المشتبه فيه الرئيسي بالعيون برفقة صهره الذي يشتبه في ضلوعه في ارتكاب أعمال المشاركة والتستر.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة من أجل تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية والكشف عن خلفياتها ودوافعها الحقيقية، والتي ترجح المسارات الأولى للبحث إلى ارتباطها بخلاف عرضي تطور إلى جريمة مكتملة الأركان.

يسرى عويفي

إقرأ أيضا: