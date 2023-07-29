فيديو عملية سرقة يوقع بشخصين في سلا

تفاعلت مصالح الأمن الإقليمي بسلا، بجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخصين بتعريض امرأة للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام بحي سعيد حجي بسلا.

وحسب ما ذكره مصدر أمني، فإن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أوضحت أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن تشخيص هويتي المشتبه فيهما وتوقيفهما.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغين من العمر 20 و25 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن تتم إحالتهما على العدالة بمجرد استكمال إجراءات البحث.

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