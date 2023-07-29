مولاي حمدي ولد الرشيد يترأس تدشين مشاريع مهمة بالعيون

ترأس مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس الجماعي لمدينة العيون، اليوم (السبت)، بمناسبة الذكرى 24 لتربع الملك محمد السادس على العرش، تدشين مشاريع جديدة بالمدينة.

وافتتح مولاي حمدي ولد الرشيد، المكتبة الوسائطية الكبرى، ودار الشباب الوحدة، ثم قنطرة المدخل الشمالي للمدينة على وادي الساقية الحمراء، بالإضافة إلى مركز التمكين الاقتصادي للنساء في وضعية هشة، وساحة العلويين وساحة أم السعد ودار الضيافة الملحقة بها.

وشدد ولد الرشيد، في تصريح لوسائل الإعلام، على أهمية تدشين هذه المشاريع، بالنسبة إلى سكان العيون، إذ ستساهم في تعزيز المشاريع الملكية التنموية الكبرى.

والحديث هنا على مشروع الطريق المزدوجة العيون تزنيت، بالإضافة إلى توسعة الطريق الرابطة بين العيون والداخلة، ومحطات المياه الصالحة للشرب، ناهيك عن تصفية مياه البحر، ثم المستشفى الجامعي وكلية الطب ومستشفى النساء لعلاج السرطان، ومشروع الصرف الصحي ومحطة معالجة المياه العادمة وبرنامج ترشيد وعقلنة استهلاك مياه سقي المناطق الخضراء، والغرض منها تنمية المدينة وتعزيز بنيتها التحتية.

وإلى جانب مولاي حمدي ولد الرشيد، حضر التدشينات، اليوم السبت، عبد السلام بيكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، وبلاهي أباد، نائب رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وحسن أبو الذهب، والي ولاية أمن العيون.

وسجلت “الصباح” أيضا حضور بدر الموساوي، رئيس جماعة المرسى، ومحمد عياش، رئيس جماعة فم الواد، ثم قناصل دول أجنبية، على غرار الإمارات واتحاد جزر القمر وساوتومي والغابون.

إقرأ أيضا: