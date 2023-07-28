“الجيت تسكي” تهدد سلامة المصطافين بشاطئ كابيلا

عادت العادات السيئة التي تسود بالشواطئ، خلال فصل الصيف والتي يكون أبطالها بعض أصحاب الدراجات المائية المعروفة باسم “جيت تسكي”، لتهدد سلامة المصطافين ببعض شواطئ الخاضعة لنفوذ عمالة المضيق الفنيدق.

و سجل عدد من المصطافين بشاطئ “كابيلا”، تزامنا مع فترة الذروة التي تعرفها الشواطئ والإقبال الكبير على الاصطياف، الممارسات البهلوانية التي يكون أبطالها سائقو الدراجات المائية الذين يقتربون بشكل كبير من الشاطئ حيث المكان الذي يسبح فيه الكبار والصغار، معرضين سلامتهم للخطر، كما أن الانبعاثات الصادرة عن محركات هذه الدراجات يسبب في اختناقات لبعض المصطافين.

و طالب المتضررون من هذه السلوكات غير السوية الجهات المسؤولة بالتدخل للحد من الممارسات غير القانونية لأصحاب “الجيت تسكي”.

يوسف الجوهري (تطوان)

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