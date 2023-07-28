فيديو.. “كازا بيئة” تدعو البيضاويين للحفاظ على نظافة الشواطئ

كشف زين العابدين أمهل، رئيس مصلحة التحسيس والتشاور الاجتماعي بشركة التنمية المحلية “كازا بيئة”، أن حجم النفايات التي تجمعها شركتا النظافة من شواطئ عين الذئاب تناهز 15 طنا في الأيام العادية و20 طنا في نهاية الأسبوع، وهي الأرقام التي تجسد التوافد المهم للمصطافين.

وسجل أمهل استهتارا ملحوظا في صفوف بعض المواطنين، الذين يقصدون شواطئ البيضاء للاستجمام، ويقومون بسلوكات تجهض جهود مصالح البيضاء، وعلى رأسها شركة التنمية المحلية “كازا بيئة”، الرامية للحفاظ على نظافة الشواطئ، داعيا إياهم إلى التحلي بروح المواطنة، والامتناع عن رمي نفاياتهم في غير الأماكن المخصصة لها.

مزيد من التفاصيل في الفيديو التالي :

تصوير : فدوى الطالب

مونتاج : يسرى عويفي

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