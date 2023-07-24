نادي السد القطري يتعاقد رسميا مع الدولي المغربي رومان سايس

أعلن نادي السد القطري لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده رسميا مع الدولي المغربي رومان سايس.

وذكر السد القطري ، في بيان، أنه ضم المدافع المغربي بعقد لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل 2023-2024.

ونشر النادي القطري مقطع فيديو للمدافع المغربي أثناء دخوله ملعب النادي بالقميص رقم 29 وكتب: “مرحبا رومان سايس”.

وينضم رومان سايس إلى السد قادما من نادي بشكتاش التركي، الذي لعب له موسما واحدا.وستكون هذه هي التجربة السادسة للمدافع المغربي المخضرم،

يذكر أن سايس أنهى الصيف الماضي مشواره الذي انطلق سنة 2016 مع ولفرهامبتون قادما له من أنجيه الفرنسي، واستمرت ستة مواسم خاض خلالها معه 206 مباريات وسجل 15 هدفا.

ولعب سايس البالغ من العمر 33 عاما للعديد من الأندية الفرنسية بداية من فالينس عام 2010، كلريمون فوت 2011، لوهافر سنة 2013، وأنجيه 2015.

(و م ع)

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