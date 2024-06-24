وصول مساعدات ملكية جديدة لسكان غزة

وصلت، اليوم (الاثنين)، إلى مطار بن غوريون، أطنان من المساعدات، التي أمر بها جلالة الملك لفائدة السكان الفلسطينيين بغزة.

وأعطى جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تعليماته السامية لإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية أن المساعدات، تتكون من أربعين طنا من المواد الطبية تشمل، على الخصوص، معدات لعلاج الحروق، والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور، وكذا أدوية أساسية، مضيفا أن هذه المواد الطبية موجهة للبالغين، وكذا للأطفال. وتفضل جلالة الملك بالتكفل بجزء كبير من هذه المساعدات من مال جلالته الخاص.

وتم إيصال المساعدات عبر الطريق البري نفسه، غير المسبوق، الذي تم اتباعه خلال عملية إرسال المساعدات الغذائية، بتعليمات من جلالة الملك، في رمضان الماضي.

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