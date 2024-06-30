مهندسو “الأحرار” يناقشون بطنجة إسهامهم في الأوراش التنموية

احتضنت طنجة، أمس السبت، فعاليات المناظرة الوطنية الثانية للهيأة الوطنية للمهندسين التجمعيين، بحضور عزيز أخنوش، رئيس الحكومة وحزب التجمع الوطني للأحرار، تحت شعار “المهندس المغربي في قلب التحولات الاجتماعية والاقتصادية”.

وشهدت المناظرة، أيضا، حضور مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومنتخبين وفاعلين اقتصاديين، فضلا عن عدد مهم من مهندسي “الأحرار”، الذين ناقشوا أوجه “مساهمة المهندس المغربي في توطيد دعائم الدولة الاجتماعية” ودوره في “تحريك الأوراش الاستراتيجية للمملكة”.

مزيد من التفاصيل حول المناظرة، في الفيديو التالي:

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