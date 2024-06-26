حصريا.. منتج حفل “هولوغرام” أم كلثوم بموازين: قريبا عبد الحليم حافظ وفنان مغربي

أكد حسن حينا، مؤسس شركة NDP، المنظمة لحفل “هولوغرام” المطربة الراحلة أم كلثوم بمهرجان موازين، أن تجربة إعادة إحياء الفنانينالراحلين بتقنية التصوير التجسيمي ثلاثي الأبعاد، ستعاد قريبا لفنان مغربي راحل، تحفظ عن ذكر اسمه إلى حين الإعلان عن عرضه.

وتحدث حينا، في حوار حصري مع “الصباح“، عن تقنية “الهولوغرام” وتفاصيل عروضها، معلنا أسماء الفنانين العرب والأجانب المرتقبإعادتهم لخشبة المسرح، من بينهم عبد الحليم حافظ، الذي سيتم تنظيم حفل خاص به في المغرب.

(ي.ع)

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