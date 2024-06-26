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أخبار 24/24الصباح TV

حصريا.. منتج حفل “هولوغرام” أم كلثوم بموازين: قريبا عبد الحليم حافظ وفنان مغربي

منذ دقيقة واحدة
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أكد حسن حينا، مؤسس شركة NDP، المنظمة لحفلهولوغرامالمطربة الراحلة أم كلثوم بمهرجان موازين، أن تجربة إعادة إحياء الفنانينالراحلين بتقنية التصوير التجسيمي ثلاثي الأبعاد، ستعاد قريبا لفنان مغربي راحل، تحفظ عن ذكر اسمه إلى حين الإعلان عن عرضه.

وتحدث حينا، في حوار حصري معالصباح، عن تقنيةالهولوغراموتفاصيل عروضها، معلنا أسماء الفنانين العرب والأجانب المرتقبإعادتهم لخشبة المسرح، من بينهم عبد الحليم حافظ، الذي سيتم تنظيم حفل خاص به في المغرب.

(ي.ع)

مزيد من التفاصيل في الفيديو التالي : 

منذ دقيقة واحدة
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