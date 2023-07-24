بورصة الدار البيضاء .. أداء سلبي في تداولات الإفتتاح

استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الإثنين على وقع أداء سلبي.

وسجل مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0,16 في المائة، مستقرا بذلك عند 11.774,83 نقطة.

بدوره، سجل مؤشر “MASI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,07 في المائة، منتقلا بذلك إلى 956,79 نقطة.

كما انخفض “MASI.ESG”، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، بنسبة 0,25 في المائة منتقلا إلى 882,96 نقطة.

من جهته، تعزز “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0,05 في المائة منتقلا إلى 936,73 نقطة.

على مستوى القيم الفردية، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل “ستروك للصناعة” (-4,89 في المائة / 33,1 درهما)، و”أولماس” (-3,96 في المائة / 1.527 درهما)، و”مجموعة إم2إم” (-3,59 في المائة / 698 درهما)، و”سطوكفيس شمال إفريقيا” (-2,42 في المائة / 12,88 درهما)، و”Smi” (-1,32 في المائة / 1.200 درهما).

بالمقابل، سجلت أقوى الارتفاعات من قبل “أفريقيا للصناعة” (+4,23 في المائة / 370 درهما)، و”طاقة المغرب” (+4,11 في المائة / 1.115 درهما)، و”سنلام المغرب” (+3,92 في المائة / 1.060 درهما)، و”فيني بروسيت” (+3,25 في المائة / 111,35 درهما)، و”أوطوهال” (+3,13 في المائة / 82,5 درهما).

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى التداولات، يوم الجمعة الماضي، على وقع الارتفاع بنسبة 0,49 في المائة مستقرا بذلك عند 11.793,5 نقطة.

(و م ع)

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