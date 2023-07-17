مؤتمر الشرق الأوسط وشمال افريقيا للطاقة الشمسية من 15 إلى 18 نونبر بدبي

تحتضن دبي من 15 الى 18 نونبر المقبل اشغال مؤتمر الشرق الأوسط وشمال افريقيا للطاقة الشمسية بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من 95 جامعة ومركزا بحثيا عالميا من 36 بلدا حول العالم.

وسيتم ،بحسب المنظمين، عرض أوراق بحثية واكتشافات علمية في أول مؤتمر علمي وتقني من نوعه في المنطقة متخصص في مجال أنظمة الطاقة الشمسية.

ويشكل المؤتمر أرضية لعرض أحدث الابتكارات والبحوث والاكتشافات العلمية في مجال الطاقة الشمسية، فضلا عن المعارف والرؤى ومناقشة أهم الأفكار والبحوث.

وينظم المؤتمر قبيل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر نونبر المقبل وبالتزامن مع الدورة الخامسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ، ومعرض للطاقة الشمسية في الفترة من 15 إلى 17 نونبر.

وقال وليد بن سلمان، النائب التنفيذي لرئيس هيئة كهرباء ومياه دبي ، في تصريح صحفي إن الأوراق البحثية التي ستشارك في المؤتمر تتمحور حول مجموعة واسعة من المواضيع منها المفاهيم الجديدة وغير التقليدية للتقنيات المستقبلية، ومواد وأجهزة الخلايا الكهروضوئية السيليكونية، والبيروفسكيت والمواد العضوية والخلايا الشمسية، والنماذج الكهروضوئية وموثوقية الأنظمة الكهروضوئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمصادر الشمسية للأنظمة الكهروضوئية والتنبؤ بإنتاج الطاقة الشمسية، والأجهزة الإلكترونية لتحويل الطاقة.

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