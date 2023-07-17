كرة السلة … مغربيان ضمن قائمة أفضل خمسة لاعبين خلال بطولة إفريقيا 2023 بأنغولا

ضمت قائمة أفضل خمسة لاعبين خلال بطولة إفريقيا لكرة السلة للاعبين المحليين التي اسدل الستار على فعالياتها الاحد بلواندا ، لاعبي المنتخب الوطني كيفن فرانسيشكي وجهاد بنشليخة.

وفضلا عن لاعبي المنتخب المغربي، ضمت القائمة كلا من ديودوني نديزي (رواندا) وإيفاريست شونغانيا (الكونغو الديمقراطية) وميك فوفانا (الكوت ديفوار).

وتوج المنتخب المغربي لكرة السلة مساء الأحد ببطولة افريقيا للاعبين المحليين على حساب منتخب الكوت ديفوار بنتيجة 78 مقابل 76 . وتخطى اسود الاطلس منتخب الكونغو الديمقراطية في دور النصف النهائي بنتيجة 76 مقابل 69.

يذكر ان أسود الاطلس بقيادة المدرب لبيب الحمراني، فازوا في مباراة الافتتاح على منتخب رواندا 58 -52 ، وانهزموا امام منتخب تونس 67 -52 ، قبل ان يحققوا ثلاث انتصارات متتالية على كل من الكامرون وكينيا والكونغو الديموقراطية، ليضمنوا بذلك مكانهم في نهائي هذه المسابقة الافريقية.

وكان منتخب كوت ديفوار قد انهزم في مباراته الأولى امام منتخب كينيا، قبل ان يحقق الانتصار على منتخبي الغابون ومالي، واقصائه منتخب رواند في مباراة نصف النهائي (74 -71 ).

وفي مبارات الترتيب فاز منتخب رواندا على نظيره للكونغو الديموقراطية، ليحتل الرتبة الثالثة .

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