برنامج “تيسير”… الشروع في التحويل المالي الثاني ابتداء من غد

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه سيتم الشروع في التحويل المالي الثاني برسم الموسم الدراسي 2022-2023 في إطار برنامج “تيسير” للتحويلات المالية المشروطة، ابتداء من يوم الثلاثاء 18 يوليوز إلى غاية الإثنين 31 يوليوز 2023 .

وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الإثنين، أنه “تفعيلا لمقتضيات اتفاقية الشراكة المبرمة مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، والتي تهم التدبير المفوض لبرنامج “تيسير”، تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ المستفيدين من برنامج “تيسير”، أنه سيتم، ابتداء من يوم الثلاثاء 18 يوليوز إلى غاية الإثنين 31 يوليوز 2023، الشروع في صرف المنح المالية برسم الشطر الثاني للموسم الدراسي 2022-2023 “.

وأضاف المصدر ذاته، أنه سيتم صرف هذه المنح على مستوى وكالات القرب التابعة لمؤسسات الدفع المعتمدة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وكذلك عن طريق التحويلات البنكية بالنسبة للمستفيدات والمستفيدين الذين يتوفرون على حساب بنكي.

ومن أجل تسهيل الحصول على هذه المنح مستقبلا ، يضيف البلاغ، أهابت الوزارة بجميع أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ المستفيدين من هذا البرنامج، فتح حساب بنكي أو حساب استخلاص في إحدى وكالات الدفع المعتمدة على الصعيد الوطني من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

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