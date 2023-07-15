التحريض على الهجرة غير المشروعة يجر 3 أشخاص للاعتقال

تمكن أمن طنجة وتطوان والفنيدق، وبتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الجمعة، من اعتقال ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و20 سنة، للاشتباه في تورطهم في نشر أخبار زائفة ومحتويات رقمية تحرض على الهجرة غير المشروعة.

ورصدت مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني، منشورات رقمية تحرض مستعملي مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي على الهجرة غير المشروعة عبر باب سبتة، حيث أسفرت الأبحاث التقنية على تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم خلال عمليات أمنية بتطوان وطنجة والفنيدق.

و تدخل هذه العملية الأمنية في سياق الإجراءات المشددة والمجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة شبكات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

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