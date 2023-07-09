حرب مستعرة بباريس سان جيرمان

اشتعلت حرب بلا هوادة، في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تصريحات قوية للنجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي قال إنه سيغادر الفريق في نهاية عقده، في يونيو 2024، بسبب عدم رضاه عن الوضع بالنادي.

وقال مبابي في تصريح لصحيفة “فرانس فوتبول” إن نادي باريس يعرف انقساما، ما يؤثر على اللاعبين، ويجعل معظم النجوم تغادر بعد سنوات فقط من قدومها.

ولام مبابي إدارة النادي على سوء الوضع داخل الفريق، منتقدا بشكل واضح الرئيس ناصر الخليفي.

وردا على تصريحات مبابي، قال الخليفي في تصريح آخر لقناة RMC الفرنسية، إنه استغرب لتصريحات مبابي، ودعاه للرحيل إذا تبين له أن الوضع سيء.

ويضغط باريس على مبابي لتجديد عقده، أو الرحيل هذا الصيف وعدم انتظار نهاية عقده الصيف المقبل.

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