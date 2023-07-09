نصف نهاية كأس العرش تشد الأنظار

تقام نصف نهاية كأس العرش لكرة القدم (موسم 2021-2022)، اليوم الأحد ، بديربي الدار البيضاء بين الوداد والرجاء، ومواجهة مثيرة بين نهضة بركان والفتح الرياضي.

ويعتزم الوداد، الذي فقد لقب البطولة الوطنية في الدورة الأخيرة، تجاوز ضياع اللقب، حين يواجه الغريم التقليدي، الذي أنهى الموسم في المركز الخامس بأداء متواضع، يوم غد الأحد على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء (الخامسة والنصف مساء).

ويبدو أن الوداد، الذي انهزم في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري، مصمم على الفوز بهذا الديربي، خاصة وأن الانتصار سيعزز ثقة الفريق الأحمر.

ولتحقيق ذلك، سيراهن الوداد على روح الفوز وقوة الشخصية التي سمحت له بالتغلب على أكبر الأندية في القارة هذا الموسم، حتى لو فضلت إدارة النادي، في مناسبات عديدة ، تغيير العارضة التقنية، من أجل تصحيح الوضع.

أما الفريق الأخضر، الفائز باللقب ثماني مرات، فسيخوض أول مباراة له تحت قيادة المدرب الألماني جوزيف زينباور، المعين في يونيو الماضي خلفا للتونسي منذر لكبير.

وسيحاول زملاء أنس الزنيتي الظهور بصورة جيدة خلال هذا “الكلاسيكو” بعدما خرج الرجاء خالي الوفاض هذا الموسم، وأقصي من دوري أبطال إفريقيا.

ومن أجل تعزيز صفوفه ومواجهة التحديات المقبلة، تعاقد الرجاء مع العديد من اللاعبين الجدد، مثل يوسف بلعمري وعبد الله خفيفي وهاشم دومينغو.

وبالنسبة لمباراة نصف النهائي الثانية، التي ستجمع بين نهضة بركان، حامل اللقب، ضد الفتح الرياضي في المركب الرياضي لفاس (التاسعة والنصف مساء) ،فسوف تجذب أيضا الأنظار. وسيحرص فريق نهضة بركان على الحفاظ على اللقب، في حين أن الفتح الرياضي، الذي احتل المركز الثالث في البطولة الوطنية الإحترافية “إنوي”، سيسعى، لبلوغ نهائي المسابقة المرموقة وتحقيق اللقب السابع.

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