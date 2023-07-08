سلطنة عمان تثمن الدور الريادي للمملكة بقيادة الملك لتثبيت دعائم السلم والتنمية بإفريقيا

ثمنت سلطنة عمان، الثلاثاء بالرباط، الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة المغربية، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتثبيت دعائم السلم والتنمية بإفريقيا.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اختتام اشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة بين المملكة المغربية وسلطنة عمان، التي ترأسها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الخارجية بسلطنة عمان، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وثمن الجانب العماني الدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في سبيل ترسيخ السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وجهود جلالته الدؤوبة في تثبيت دعائم السلم والتنمية بالقارة الإفريقية.

ويقوم وزير الخارجية بسلطنة عمان مرفوقا بوفد يمثل عددا من القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي، بزيارة رسمية إلى المغرب، في إطار عقد اجتماعات اللجنة المشتركة المغربية-العمانية في دورتها السادسة.

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