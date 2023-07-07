الملك يهنئ جوليوس مادا بيو بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية سيراليون

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى جوليوس مادا بيو، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية سيراليون.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه للرئيس جوليوس مادا بيو، على الثقة التي حظي بها مجددا لمواصلة قيادة بلده الشقيق نحو المزيد من التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك أيضا “كما يسرني بهذه المناسبة أن أؤكد لفخامتكم مدى حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم، من أجل تعزيز علاقات الأخوة المتميزة بين بلدينا والقائمة على التعاون المثمر والتضامن الفاعل والتقدير المتبادل، والارتقاء بها في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة شعبينا الشقيقين، وبما يسهم في دعم وحدة واستقرار وتطور قارتنا الإفريقية”.

إقرأ أيضا: