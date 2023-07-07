افتتاح المنتدى الدولي الأول للاستثمار بالسنغال بمشاركة المغرب

افتتح الخميس بدكار المنتدى الدولي الأول للاستثمار في السنغال، والذي يعد منصة هامة للتعريف بفرص الاستثمار في السنغال وإفريقيا، بمشاركة أكثر من 40 دولة من بينها المغرب.

وينظم المنتدى تحت رعاية الرئيس السنغالي ماكي سال، من قبل الوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمارات والمشاريع الكبرى، وبشراكة مع غلوبال فيو أفريقيا، ويستمر ثلاثة أيام بحضور الكوت ديفوار كضيف شرف.

وترأس الرئيس السنغالي حفل افتتاح هذا المنتدى، بحضور نائب رئيس الكوت ديفوار تيموكو ميلييت كوني، ومفوض الملك شارل الثالث للتجارة في إفريقيا، جون همفري، ومدير الوكالة السنغالية لتشجيع الاستثمارات عبد الله بالدي، والرئيس المدير العام للتجاري وفا بنك محمد الكتاني.

كما تميز حفل افتتاح هذا المنتدى بحضور أعضاء الحكومة السنغالية وأعضاء السلك الدبلوماسي، بمن فيهم سفير جلالة الملك في دكار حسن الناصري، بالإضافة إلى فاعلين اقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال.

ويضم الوفد المغربي أيضا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات، حسان بركاني، وهو أيضا نائب رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات.

ويعد هذا المنتدى منصة لتحفيز الاستثمارات، وتطوير الأسواق وفق نسق الاندماج والتكامل التجاري محليا وقاريا، والاستفادة من الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، وضمان تعزيز فرص الاستثمار في السنغال والقارة الإفريقية عموما.

كما يهدف المنتدى بشكل خاص إلى الترويج للقاءات الأعمال المباشرة بين المستثمرين، والفاعلين العموميين والمؤسساتيين وشركات القطاع الخاص المشاركة في المنتدى، وتقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبحث المشاريع المشتركة، وتعبئة التمويل لمشاريع التكامل الإقليمي.

وبحسب المنظمين ،يحضر هذا المنتدى ما يقرب من 3000 مشارك ، من مسؤولين ومستثمرين وقادة اقتصاديين من إفريقيا وباقي العالم فضلا عن ممثلي منظمات إقليمية ودولية وهيئات التمويل.

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