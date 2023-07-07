الملك يهنئ الرئيس المالاوي بمناسبة تخليد بلاده لذكرى استقلالها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى لزاروس شاكويرا، رئيس جمهورية مالاوي، وذلك بمناسبة تخليد بلاده لذكرى استقلالها . وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيس لزاروس شاكويرا عن أحر التهاني، مشفوعة بأخلص المتمنيات للشعب المالاوي باضطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لفخامتكم عن تطلعي الدائم إلى تطوير علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الشقيقين، ويخدم قارتنا الإفريقية”.

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