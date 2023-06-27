برقية تهنئة من الملك إلى أمير دولة قطر بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة احتفال بلاده بذكرى توليه مقاليد الحكم.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، لأمير دولة قطر عن “أطيب التهاني وأصدق المتمنيات للشعب القطري الشقيق باطراد التقدم والرفاه، تحت قيادتكم الحكيمة”.

ومما جاء في هذه البرقية أيضا “وإنها لمناسبة أغتنمها لأعرب لكم عن اعتزازي الكبير بالروابط الأخوية المتينة التي تجمعنا شخصيا وشعبينا، وبما تتسم به العلاقات القائمة بين بلدينا من تعاون مثمر وتضامن فاعل، وذلك بفضل حرصنا المشترك على ترسيخها والارتقاء بها في مختلف المجالات، بما يستجيب لتطلعات شعبينا الشقيقين”.

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