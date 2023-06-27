برقية تهنئة من الملك إلى رئيسة سلوفينيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا، بمناسبة العيد الوطني لبلادها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، لرئيسة سلوفينيا عن أحر تهانئه وأصدق متمنياته للشعب السلوفيني الصديق بموصول التقدم والرخاء.

ومما جاء في هذه البرقية أيضا “وأغتنم هذه المناسبة لأشيد بعلاقات الصداقة والتقدير المتبادل التي تجمع بين شعبينا، مؤكدا لفخامتكن حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيز هذه الروابط والارتقاء بالتعاون الثنائي بين بلدينا ليشمل مختلف المجالات”.

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