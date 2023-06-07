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أســــــرة

السكر‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الأمعاء

منذ دقيقتين
يعطل‭ ‬الخلايا‭ ‬التي‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬القولون‭     (‬خاص‭)‬

Assabah

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منذ دقيقتين
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