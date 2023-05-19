المغرب يحصد الذهب في المعرض العالمي للاختراعات 

حصدت المدرسة المغربية لعلوم المهندس EMSI، اليوم (الجمعة) بطوكيو، الميدالية الذهبية بالمعرض العالمي للاختراعات، المنظم من قبل المعهد الدولي للاختراع والإبتكار.

وتمكنت المدرسة من إقناع لجنة التحكيم الدولية في المعرض باختراعها نظام “SIProM” الذكي للتنقيب البحري، الذي مكنها من الحصول على الميدالية الذهبية وجائزة تميز دولية، وهو عبارة عن شبكة مكونة من روبوتات ذكية لكل منها أجهزة استشعار لجمع المعلومات البيئية والجوية والعسكرية والبحرية.

ويمكن هذا الاختراع من مسح الأسطح البحرية الكبيرة، بهدف الكشف عن كثافة وحركة الأسماك في المنطقة المرغوبة، ناهيك عن إمكانية استخدام المعلومات التي تم جمعها في مجال الصيد من أجل ضمان كفاءة الصيد في الوقت الحقيقي، وتسهيل عملية تحديد رحلات الصيد والأماكن بطريقة فعالة، دون الضياع في المحيطات أو إضاعة الوقت دون نتائج.

واعتبر رئيس مجموعة مدارس EMSI، الدكتور كمال الديساوي، في اتصال مع “الصباح”، هذا التتويج العالمي “شرفا للمغرب ومفخرة للمؤسسة التي يرأسها، بفضل جهود مخترعيها من طلبة باحثين وأساتذة، لم يبخلوا في تقديم توضيحات للزوار مختلفي الجنسيات بشأن اختراعاتهم”.

وأكد الديساوي، الذي تم اختياره ليكون ضمن ست شخصيات دولية مرموقة مختصة في مجال الاختراع والصناعات لإعطاء الانطلاقة الفعلية للمعرض عبر قص شريط الافتتاح الرسمي، (أكد) أن “المخترعين المشاركين بالمعرض، والقادمين من أكثر من 60 دولة، لم يترددوا في الإشادة بجودة الاختراعات المغربية وتثمين الجهود الكبيرة المبذولة من قبل المملكة في هذا المجال”.

يسرى عويفي

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