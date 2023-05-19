أخبار 24/24
مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :
– الدار البيضاء- الميناء : 21 ملم
– الحسيمة : 19 ملم
– بوعرفة : 17 ملم
– مكناس : 16 ملم
– ميدلت : 14 ملم
– بني ملال والدار البيضاء : 11 ملم
– بنسليمان والقنيطرة وتازة : 10 ملم
– الناظور : 8 ملم
– خريبكة و سطات : 7 ملم
– سيدي سليمان و تيط مليل : 5 ملم
– الجديدة والرشيدية ووجدة والمحمدية والرباط وسلا : 4 ملم
– إفران و تاوريرت : 3 ملم
– بن جرير وشفشاون وفاس : 2 ملم
– آسفي ومراكش والنواصر وتطوان : أقل من ملم.