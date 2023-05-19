مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :

– الدار البيضاء- الميناء : 21 ملم

– الحسيمة : 19 ملم

– بوعرفة : 17 ملم

– مكناس : 16 ملم

– ميدلت : 14 ملم

– بني ملال والدار البيضاء : 11 ملم

– بنسليمان والقنيطرة وتازة : 10 ملم

– الناظور : 8 ملم

– خريبكة و سطات : 7 ملم

– سيدي سليمان و تيط مليل : 5 ملم

– الجديدة والرشيدية ووجدة والمحمدية والرباط وسلا : 4 ملم

– إفران و تاوريرت : 3 ملم

– بن جرير وشفشاون وفاس : 2 ملم

– آسفي ومراكش والنواصر وتطوان : أقل من ملم.

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