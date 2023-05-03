بنعبدالله وأوزين يدعوان الحكومة إلى التفاعل مع المعارضة

أعرب الأمينان العامان لحزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، محمد نبيل بنعبد الله ومحمد أوزين، عن تطابق رؤاهما حول تجاهل الحكومة كافة الأصوات المطالبة باتخاذ إجراءات قوية وملموسة للتخفيف من حدة الأزمة الخانقة، التي تعيشها الفئات المستضعفة والطبقة الوسطى والمقاولات الوطنية.

ودعا الزعيمان السياسيان، في بلاغ مشترك توصلت “الصباح” بنسخة منه، الحكومة إلى “الإنصات لنبض المجتمع وصوت المعارضة والتفاعل إيجابا مع المطالب المشروعة التي تعبر عنها مختلف الشرائح، ضمانا للكرامة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي”، معلنين تشكيل لجنة للتنسيق لدعم المجهودات المشتركة القائمة وبلورة مبادرات أخرى مشتركة خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي البلاغ الصادر عن رفاق أوزين وبنعبدالله، عقب لقاء جمعهما أمس (الثلاثاء)، بناء على الدعوة التي وجهها المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى الأحزاب والنقابات الأساسية في المملكة، لتدارس الأوضاع الوطنية العامة، خاصة تلك المتعلقة بالشق الاجتماعي والاقتصادي وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة وغلاء الأسعار.

وأكد الطرفان على مواصلة الاضطلاع بأدوارهما الدستورية، من موقع المعارضة الوطنية، سواء من حيث تنبيه الحكومة إلى خطورة الأوضاع ودقتها، أو على مستوى تقديم الاقتراحات والبدائل، مؤكدان عزمهما تقوية أشكال التنسيق والتعاون بين الحزبين، من أجل بلورة مزيد من المبادرات المشتركة في كافة القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.

يسرى عويفي

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